Balsa irá substituir ponte do Rio Jamanxim em Novo Progresso

A balsa e o rebocador já se encontra no rio jamanxim esta sendo instalado para substituir a ponte naquele local. (Foto:Via Whats App Jornal Folha do Progresso)

A ponte que existe no local esta danificada com parte da estrutura comprometida, após a cheia do rio que passou por cima da ponte.

Leia mais:Cheia assustadora no rio jamanxim ameaça passar por cima da ponte

Segundo a informação a ideia da substituição partiu do presidente da Câmara vereador Chico Sousa (PSC), que articulou junto a empresa em Itaituba. Esta foi a solução encontrada , para não deixar os moradores ilhados. Os valores que será cobrado pela empresa não foi divulgado.

