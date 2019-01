Balsa naufraga em Itaituba e deixa um morto e três desaparecidos

Capitania dos Portos e Bombeiros monitoram situação-( balsa que naufragou -Foto reprodução internet)-

Uma balsa, que transportava máquinas de grande porte, virou no rio Tapajós, perto da comunidade de São Luiz do Tapajós, no município de Itaituba, neste domingo (20). As primeiras informações são de que uma pessoa morreu e três encontram-se desaparecidas. O corpo de uma mulher, identificada como Darck Ribeiro, foi resgatado.

Boa parte das pessoas que ocupavam a balsa são da mesma família, de Itaituba, entre eles um jovem com deficiência mental que está desaparecido.

Testemunhas relatam que 12 pessoas estavam a bordo da embarcação. Dessas, 8 conseguiram escapar. Um dos sobreviventes, conhecido como Chiquinho, declarou: “Eu escapei por milagre. Foi um desespero muito grande”.

Para algumas pessoas na região do naufrágio, são remotas as chances de os desaparecidos ainda estarem com vida.

A balsa saiu da comunidade de Penedo , no sábado (19). A embarcação seguiu com o frete, parou em Buburé e se dirigia para Itaituba. O Corpo de Bombeiros está no local do acidente para realizar as buscas aos desaparecidos.

