BUSCAS CONTINUAM – Encontrado corpo de terceira vítima de naufrágio em Itaituba

O Corpo de Bombeiros informou, nesta quarta-feira (23), que as buscas continuam para encontrar a quarta e última vítima do naufrágio (Foto: Reprodução)

Foi encontrado, nesta quarta-feira (23), o corpo da terceira das quatro vítimas do naufrágio de uma embarcação do tipo “ferry boat”, que aconteceu no último domingo (20) no rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste paraense.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, familiares da terceira vítima encontraram o corpo do jovem, que não teve o nome, tampouco sua imagem revelados.

Equipes dos Bombeiros, Exército e Marinha retomam as buscas amanhã (24) para encontrar a quarta e última vítima do naufrágio, que seria uma mulher.

BUSCAS

Dois corpos foram encontrados, na última terça-feira (22), durantes as buscas realizadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Tanto o primeiro quanto o segundo estavam nas proximidades da cidade de Itaituba.

Os bombeiros identificaram apenas uma das vítimas como Ana Cristina Santos da Silva, de 31 anos, confirmada pela Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) como uma dos desaparecidos do naufrágio.

NAUFRÁGIO

Dois maquinários e 15 pessoas estavam na embarcação quando o naufrágio aconteceu no último domingo (20), na comunidade de Penedo, no rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste paraense.

Ainda não há informações sobre as causas do naufrágio.

