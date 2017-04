Balsas ficam à deriva no rio Tapajós e atingem casas e barracas na praia do Maracanã

Segundo moradores, incidente aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira (5). Testemunhas disseram que não havia ninguém na embarcação.

Três balsas da empresa Bertolini, que estava ancorada no meio do rio Tapajós ficaram à deriva no início da madrugada desta quarta-feira (5) na praia do Maracanã, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com moradores, as balsas estavam no lado oposto à praia quando desatracaram e foram em direção à margem, atingindo uma casa e três barracas por volta de 2h da madrugada.

Testemunhas disseram que chovia forte e não havia ninguém nas embarcações. Não há informações de feridos. Ainda não se sabe o que causou o desatraque das balsas.

Moradores ficaram assustados. Donos das barracas ainda contabilizam os danos causados nas estruturas dos espaços, onde são vendidas comidas e bebidas aos visitantes.

A Capitania Fluvial informou que vai abrir um inquérito para apurar o caso. A empresa Bertolini declarou que mandou seus funcionários por volta das 5h30 para fazer a retirada das balsas do local. Elas foram levadas para outro lado da margem do rio.

Fonte: G1 PA.

