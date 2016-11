Bampará -Assaltantes sequestram filha de bancária em Castanhal.

Mãe da vítima é funcionária do Banpará. Modalidade de sequestrar familiares de bancários é conhecida como ‘sapatinho’

Dois bandidos armados sequestraram a filha de uma funcionária do Banpará, em Castanhal. O crime aconteceu no início da manhã desta terça-feira (1º), por volta das 7h30 da manhã. A bancária e a filha saíam para trabalhar quando foram rendidas na porta de casa pela dupla.

A jovem foi colocada à força dentro de um carro e levada em seguida em um crime conhecido como ‘sapatinho’, quando um familiar ou funcionário de banco é feito refém para forçar a abertura do cofre da agência.

Pouco depois os bandidos entraram em contato com a bancária exigindo dinheiro da agência para liberar a jovem. As polícias Civil e Militar foram acionadas e passaram a fazer buscas pela vítima. O carro usado no crime foi encontrado abandonado no bairro Fonte Boa. Segundo a polícia, o veículo foi roubado no dia 13 de setembro em Belém.

Já sob orientação da polícia, a funcionária manteve contato com os assaltantes via telefone celular. No entanto, os bandidos perceberam a ação e libertaram a refém na rodovia BR-316, na entrada de Marituba, região metropolitana de Belém. A jovem já reencontrou a mãe e nenhum valor foi pago para a liberação dela.

De acordo com a Associação dos Funcionários do Banco do Estado do Pará (Afbepa), esta é a terceira vez que a bancária e sua família são vítimas da modalidade ‘sapatinho’. Na primeira vez a funcionária era gerente geral da agência de Santa Isabel. Já o segundo caso ocorreu quando a ela era gerente da mesma agência de Castanhal. Por conta da violência, a bancária entregou o cargo.

