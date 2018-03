Bancária presa fazendo sexo com menino confessa crime e diz que bebeu

Bancária fazia sexo com menor- Presa, mulher presta depoimento, confessa o crime e diz que bebeu (Foto Reprodução).

A bancária de 46 anos que foi presa fazendo sexo com um menino de 13 anos em um carro de luxo, no Espírito Santo, confessou o crime, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Ela está presa na Penitenciária Feminina de Cariacica, desde 18 de fevereiro.

O estupro aconteceu na início da noite do dia 17 de fevereiro. O menino era um guardador de carros e não conhecia a mulher, que é separada e tem uma filha universitária. A bancária levou o menino para o Morro do Moreno, em Vila Velha, e um policial militar percebeu a situação. Ela foi presa em flagrante, mas não tinha confirmado o fato até então.

Segundo o delegado Lorenzo Pazolini, titular da DPCA, foi solicitado que a mulher, que já estava presa, prestasse um novo depoimento, já que na primeira vez ela se manteve em silêncio.

“Ela contou tudo. Contou que ingeriu bebida alcoólica, que realmente aconteceu, que ela estava arrependida. Não sei até que nível ela refletiu, mas ela demonstrou um certo arrependimento”, disse Pazolini.

G1

