Bancários entram em greve por tempo indeterminado

A partir desta terça-feira (06), quem precisar de serviços bancários deverá recorrer a outros meios. É que a categoria entrou em greve por tempo indeterminado, em todo Brasil. Para não pagar juros ou multas a pedagoga Silvia Assunção, de 40 anos, antecipou ontem o pagamento das contas do mês. “Tem de pagar até as que vão vencer para não ter problema depois”, disse.

O aposentado Rubens da Silva, de 70 anos, também se antecipou e procurou ontem uma agência, mesmo sendo correntista e podendo usar caixas eletrônicos. “Tem contas que só vencem no dia 10 e só posso pagar na boca do caixa. Não sei o que fazer”, disse.

SEM PENALIDADES

Como a greve não é de responsabilidade do fornecedor nem do consumidor, não podem ser impostas penalidades, como multa e juros, no caso do atraso do pagamento. Mas, diante dessa situação, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) recomenda que consumidor se programe para realizar o pagamento, de preferência antes mesmo da data de vencimento da conta. A expectativa do Sindicato dos Bancários do Pará é de adesão de 60%, abrangendo 250 agências e mais de 8 mil funcionários. Eles reivindicam, entre outros, reajuste salarial de 14%. A última paralisação, em 2015, durou 26 dias.

PAGANDO CONTAS

Peça ao fornecedor dos boletos alternativas de pagamento ou mudança no prazo de vencimento.

Faça pagamentos pelo telefone, Internet ou caixas eletrônicos.

Contas de serviços públicos como água, luz e telefone podem ser pagas em casas lotéricas e alguns supermercados.

FONTE: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

