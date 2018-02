Banco da Amazônia divulga organizadora do próximo concurso

O Banco da Amazônia divulgou no Diário Oficial da União de segunda-feira (19) qual será a empresa responsável pela realização de um novo concurso público.

Segundo a publicação, caberá à Fundação Cesgranrio cuidar do certame.

Ainda não há informações sobre datas, vagas e salários, porém o edital deve ser publicado em breve.

O último concurso do Banco da Amazônia foi em 2015, com banca da Fundação Cesgranrio também.

Foram ofertadas 57 oportunidades e cadastro reserva, com remunerações que variavam de R$ 1.950,42 a R$ 2.357,84.

