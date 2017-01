Banco do Brasil é alvo de bandidos em Peixoto de Azevedo

A Polícia Federal foi acionada por se tratar de uma Agência do Banco do Brasil, órgão federal.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar meliantes entraram na madrugada desta sexta-feira (20-01) por volta das 03h40min no Banco do Brasil de Peixoto de Azevedo e explodiram um caixa eletrônico na tentativa de furtar as notas de dinheiro.

