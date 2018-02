Bancos não vão mais aceitar boleto antigo acima de R$ 2 mil

As instituições financeiras recusarão documentos que não estiverem registrados em nova plataforma de cobrança; trans

( Foto Reprodução/youtube) – Os boletos não registrados com valor a partir de 2.000 reais passaram a não ser mais aceitos pela rede bancária deste o último sábado (17).

A mudança é parte do cronograma que prevê a desativação desse sistema até setembro de 2018.

Para descobrir se o boleto está registrado ou não é preciso consultar diretamente o emissor do documento, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Não há diferença visual entre os documentos no novo sistema e aqueles ainda no antigo.

