Bancos recebem boletos vencidos até R$ 799 – A regra já esta valendo!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – A partir deste sábado, os boletos bancários vencidos com valores entre R$ 400 e R$ 799,99 poderão ser pagos em qualquer agência bancária do país, segundo informações da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

You May Also Like