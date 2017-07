Bandido é assassinado dentro de van, que capota e deixa feridos em Castanhal

Veículo transportava pessoas de Capanema rumo a Belém. O outro assaltante conseguiu fugir

Uma tentativa de assalto a uma van terminou em morte e acidente no início da noite deste domingo (30) em Castanhal, no nordeste paraense. A van, de inscrição 3024, tinha saído de Capanema rumo a Belém quando foi invadida por dois bandidos. Uma policial militar a paisana reagiu e baleou um dos assaltantes. O disparo fez com que o motorista perdesse o controle do veículo e houve capotamento. Vários passageiros ficaram feridos.

De acordo com o Grupamento local do Corpo de Bombeiros, a única morte registrada foi a do assaltante atingido pela policial militar. O outro bandido conseguiu fugir. Não há uma estimativa exata acerca da quantidade de feridos, mas é certo que nove pessoas foram encaminhadas para a UPA. Outra parte dos feridos foi distribuída entre hospitais particulares e o hospital municipal.

A operação de atendimento aos feridos contou com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu, além das ambulâncias municipais.

