Bandido é morto em tentativa de assalto a residência de policial em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Caso aconteceu no Bairro Escremim em Novo Progresso. Criminoso estava com outros dois comparsas que conseguiram fugir.

Um criminoso morreu durante uma tentativa de assalto a uma residência de policial militar no Bairro Escremim em Novo Progresso. Segundo informações obtidas pelo Jornal Folha do Progresso ele estava com dois comparsas que conseguiram fugir. Até o momento, os outros suspeitos não foram localizados.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 23h da noite desta quarta-feira (06), a policia recebeu comunicado de assalto na residência do Policial Militar Cabo Carlos , ao chegar na residência foi constatado que três pessoas estavam no local, a policia foi recebida a tiros , a policia revidou e atingiu um dos assaltantes. Outros dois fugiram.

O assaltante “Francisco da Conceição Oliveira” de 24 anos, ficou gravemente ferido e teve de ser socorrido para a Hospital Municipal. Ainda segundo a PM, o criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Hospital informou ao Jornal Folha do Progresso que Francisco foi internado com duas perfuração no torax, não resistiu aos ferimento e morreu na cirurgia.

O caso foi registrado na Central de Polícia de Novo Progresso como tentativa de roubo, disparo de arma de fogo e legítima defesa.

