Bandidos agridem casal e estupram adolescente em Monte Alegre

Jovens voltavam de uma festa quando foram atacados. Rapaz lutou e conseguiu fugir, mas a moça foi abusada pela dupla

(Foto: Polícia Civil) – Odilon Castro da Silva, 26 anos, com passagem no sistema penal por homicídio, e Gean Carlos Bezerra Pacheco, de 30 anos, foram presos no final da manhã desta sexta-feira (22) no município de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, por agredir um casal e estuprar uma adolescente ainda na madrugada. O caso aconteceu por voltas das 5h, na comunidade Seis Unidos. Horas depois do crime dois suspeitos foram presos.

De acordo com o delegado de Polícia Civil, Almir Alves, o casal caminhava na rua, voltando de uma festa, quando foi abordado pela dupla de agressores. O jovem teria entrado em luta corporal com os bandidos e conseguiu fugir, mas a adolescente de 17 anos foi mantida presa pelos homens. A jovem foi levada para uma área de mata, onde aconteceu o estupro.

Após os crimes, as vítimas comunicaram o caso à polícia e guarnições começaram buscas para capturar a dupla. Os dois estavam na comunidade São Diogo, região vizinha onde aconteceu as agressões. Na delegacia os dois suspeitos foram identificados pelas vítimas. Odilon e Gean devem responder pelos crimes de estupro e lesão corporal. Eles estão presos na delegacia de Monte Alegre, serão ouvidos pelo juiz para posterior transferência para Central de Triagem Masculina da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém.

Por: Portal ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...