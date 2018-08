Bandidos arrombam banco de Jacundá, fazem PMs de reféns e roubam viatura

Alvo foi mais uma vez a agência do Bradesco do município. Guarnição da Polícia Rodoviária Estadual foi rendida

(Foto:reprodução) – Mais uma vez, a agência do Banco Bradesco no município de Jacundá foi alvo da ação de assaltantes fortemente armados. O bando invadiu a agência bancária e, na fuga, fez uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual como refém.

O crime foi na noite desta terça-feira (14), na agência bancária que fica na avenida Cristo Rei, no centro do município. Viaturas da Polícia Civil e Militar foram até o local. Durante a intervenção policial, três agentes da PRE, sendo dois sargentos e um cabo, foram feitos reféns pelos bandidos. Os homens fugiram do município em três veículos, sendo duas caminhonetes e a viatura roubada da PRE. Reféns foram amarrados no capô de um dos carros. Assista:

Minutos depois da fuga, a Polícia Militar informou que os policiais rodoviários foram liberados pelos bandidos em um ramal. Ainda não há confirmação de feridos ou se os bandidos conseguiram, de fato, roubar o dinheiro do banco.

O intenso tiroteio assustou os moradores do município, que já estão começando a ficar habituados com a ação de criminosos que praticam a modalidade “vapor”, na qual os assaltantes chegam ao município atirando, fazendo reféns, invadem bancos e fogem rapidamente. No último dia 8, a mesma agência foi arrombada por criminosos. O prédio foi destelhado, teve o forro quebrado e os bandidos conseguiram entrar, mas não tiveram acesso aos cofres e fugiram.

Por: Portal ORM 14 de Agosto de 2018 às 22:18 Atualizado em 14 de Agosto de 2018 às 22:47

