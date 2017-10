Bandidos arrombam caixa eletrônico em Irituia do Pará

Polícia não soube informar a quantia levada pela quadrilha

Com ajuda de um maçarico, bandidos arrombaram um caixa eletrônico dentro de uma agência bancária do município de Irituia do Pará, nordeste paraense, na madrugada desta terça-feira (17). A agência ficará fechada hoje.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o bando aproveitou que o local ficou sem energia elétrica durante a madrugada e arrombou o equipamento eletrônico. A polícia não souber dizer a quantia levada pelos homens. As Polícias Civil e Militar do município realizam buscas na área.

