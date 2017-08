Bandidos arrombam e levam cerca de R$200 mil de caixa eletrônico do Centro de Artesanato Cristo Rei

Criminosos dinheiro e câmeras de segurança, além de destruir a central de imagens do local. Crime aconteceu na madrugada de sexta (4).

Criminosos arrombaram um caixa eletrônico localizado dentro do Centro de Artesanato Cristo Rei no centro de Santarém, oeste do Pará. Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4).

De acordo com informações da polícia, os criminosos podem ter entrado no prédio por uma grade lateral. Os bandidos arrombaram o caixa eletrônico do Banco do Estado do Pará (Banpará) possivelmente com um maçarico.

Segundo a empresa de segurança que abastece o caixa eletrônico, os criminosos levaram cerca de R$200 mil. Os bandidos também destruiram a central de imagens e levaram as câmeras de segurança do local.

A polícia investiga o roubo e faz diligências em busca dos suspeitos. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

