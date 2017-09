Bandidos arrombaram caixa eletrônico de agência bancária, em Marabá

Mesmo com a ocorrência, a agência, localizada no bairro Velha Marabá, funcionou normalmente.

Assaltantes arrombaram um caixa eletrônico do autoatendimento de uma agência do Banco do Brasil em Marabá na madrugada desta sexta-feira (1º). A tentativa de assalto no bairro Velha Marabá foi por volta das 5h.

Pela manhã, o caixa eletrônico ficou isolado e o cheiro de fumaça era forte. Mesmo com a ocorrência, a agência funcionou normalmente. As pessoas que chegavam para fazer alguma transação bancária, se assustavam ao ver a situação do caixa eletrônico.

A equipe de reportagem pediu posicionamento ao Banco do Brasil sobre o caso.

Fonte: G1 PA.

