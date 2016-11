Bandidos assaltam banco e fazem reféns em Mocajuba.

Foto: Reprodução (WhatsApp) – Quadrilha chegou atirando à agência do Banco do Brasil. Funcionários foram levados na fuga

Bandidos assaltaram a agência do Banco do Brasil em Mocajuba, nordeste paraense, no início da tarde desta terça-feira (1º). Segundo informações da Polícia Civil, o bando com até 10 bandidos chegou atirando na vidraça da agência, assustando clientes e funcionários. Enquanto parte da quadrilha saqueava o banco, outros bandidos fizeram reféns na frente do estabelecimento.

Na fuga, três funcionários do banco, sendo o gerente e dois vigilantes, foram levados. Eles foram liberados posteriomente sem nenhum ferimento. Houve troca de tiros entre os bandidos e a Polícia Militar, mas os assaltantes fugiram em direção à cidade de Breu Branco, na região sudeste do Pará. Há informações de que o grupo entrou em uma área de mata na fuga.

Equipes da PM e da Polícia Civil do município receberam reforços de policiais da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), de militares do Grupamento Tátito Operacional (GTO) e de um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) nas buscas ao bando. Não se sabe ainda o valor roubado da agência.

