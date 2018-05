Bandidos com metralhadora invadem o Santuário de Fátima para roubar renda da festividade

Como a renda da festividade já havia sido depositada no banco, os bandidos levaram apenas a quantia de R$ 1.500, obtida na missa da tarde desta segunda-feira.

Um grupo de bandidos fortemente armados invadiu o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Belém, no início da noite desta segunda-feira (14), e fez funcionários reféns. O objetivo do grupo era roubar a renda da festividade, que se encerrou neste domingo (13).

Segundo a assessoria de comunicação da paróquia, ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande. Tudo começou quando um casal de criminosos disfarçado pediu para entrar no santuário para a realização de um pedido de intenção de missa. Assim que o porteiro abriu o portão, mais três criminosos entraram logo em seguida armadas com metralhadoras.

“A gente só quer o dinheiro”, diziam os criminosos aos funcionários do Santuário. Em seguida, trancaram os funcionários em uma sala e começaram a fazer ameaças.

Como a renda da festividade já havia sido depositada no banco, os bandidos levaram apenas a quantia de R$ 1.500, obtida na missa da tarde desta segunda-feira. Eles levaram também pertences dos funcionários como celulares e carteiras.

Segundo a assessoria de comunicação, os bandidos já conheciam o local e sabiam quem era a pessoa responsável pelo financeiro.

A Polícia Civil informou que até o momento ninguém procurou a Seccional de São Brás para fazer boletim de ocorrência. Já a assessoria do Santuário disse que deve fazer o boletim nesta terça-feira (15).

