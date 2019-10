Bandidos disfarçados de funcionários da CELPA, assaltam residência em Itaituba; Celpa emite nota

(Foto:Reprodução) – Por volta das 14h30 da tarde desta quinta-feira (03), uma dupla de assaltantes, que estavam vestidos com uniforme da empresa Celpa, renderam uma dona de casa e outra senhora que estava trabalhando no local, e assaltaram a residência localizada no residencial Buriti, Km 5, em Itaituba.

Através de imagens de câmeras de segurança do local, é possível perceber que os criminosos chegam na residência à pé, tocam a campainha e fazem a abordagem. Em conversa com a dona da residência, ela relatou que viveu momento de pânico naquele instante, e que todo tempo ambas eram ameaçadas por eles, os quais portavam arma de fogo.

“Os assaltantes sempre querendo mais dinheiro e joias. Sempre com uma arma de fogo apontada para minha cabeça e minha costa. Depois que os bandidos pegaram o que queriam, eles levaram a gente para o banheiro e pegou um lençol e amarrou nós duas e trancou a porta. Ficamos por alguns minutos conseguir nos soltar e quebrei a porta de vidro” descreveu o momento.

Ainda conforme informações, os bandidos conseguiram levar aparelhos celulares, carregador de notebook, um valor de cerca de R$ 15 mil e algumas jóias. Após o roubo, eles saíram correndo da residência.

Veja a ação criminosa

A Polícia Militar foi contatada do episódio e foi até o local para colher informações e detalhes da ação criminosa. A Polícia Civil também foi avisado do crime e saíram em diligência juntamente com a PM, com intuito de localizar os criminosos.

Veja a nota divulgada pela CELPA

A Celpa lamenta o ocorrido e afirma que está contribuindo com as investigações da polícia.

Os colaboradores e funcionários terceirizados da Celpa que atuam em contato com os clientes, como atendentes de agências, eletricistas, leituristas e demais profissionais de serviço de campo, possuem um fardamento com a identificação da empresa. É importante observar a presença de crachás com o nome do profissional impresso, a marca da empresa para a qual ele presta serviço e, claro, a marca da Celpa. Os veículos utilizados em campo pela concessionária e suas prestadoras também são padronizados, neles são visíveis tanto a marca da empresa terceirizada, quanto da concessionária.

A distribuidora também esclarece que sob nenhuma hipótese nossos agentes estão autorizados a receber valores em dinheiro direitamente do cliente.

A concessionária orienta que caso o cliente identifique algum tipo de desvio de conduta dos agentes terceirizados da concessionária, que seja feito o contato imediato com algum dos canais de atendimento da Celpa, seja nas agências ou por meio do número 0800 091 0196.

