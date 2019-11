Bandidos explodem caixas eletrônicos do Banco do Brasil no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Uma agência bancaria do Banco do Brasil foi alvo de um assalto, na madrugada desta sexta-feira (1º), em São Domingos do Capim, município do nordeste paraense. Um bando fortemente armado, invadiu o local e explodiu caixa eletrônicos.

Na fuga, realizada em caminhonete, a quadrilha saiu atirando para cima. Houve troca de tiros com policiais. Os bandidos fugiram por um ramal.

Segundo informações iniciais, o bando usou explosivos, bananas de dinamite, para explodir os caixas. O cofre é subterrâneo e por isso eles passaram cerca de uma hora preparando os ataques.

Na chegada da polícia, os assaltantes fizeram pessoas que estavam próximas a agência reféns. Duas delas foram atingidas na perna durante a fuga dos bandidos.

Ainda não há informações sobre o valor furtado pelo bando.

POLÍCIA

Várias viaturas da PM foram atingidas durante a ação. Houve troca de tiros entre policiais e os bandidos.

Neste momento, a polícia faz incursões pela área na busca de prender os assaltantes.

Fonte: Dol

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...