Bandidos explodem carro-forte em tentativa de assalto

Homens fortemente armados chegaram em um veículo, atiraram nos pneus e renderam o motorista da empresa de segurança (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Um carro-forte ficou partido ao meio e destruído após uma tentativa de assalto nesta segunda-feira, 3, na cidade de Glória, norte da Bahia. Criminosos explodiram o veículo, roubaram uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38 do motorista rendido e fugiram. O crime aconteceu por volta das 11h50, mas não houve feridos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão da corporação foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Cicom/ SSP). Ao chegarem no local, os suspeitos já haviam fugido.

Os militares contam que os quatro seguranças que estavam no carro-forte disseram que homens fortemente armados chegaram em um veículo, atiraram nos pneus e renderam o motorista da empresa de segurança. Os criminosos explodiram o carro-forte, mas não conseguiram levar o cofre. A PM informou que os seguranças não souberam dizer quantos eram suspeitos que participaram da ação.

Próximo ao local do crime, a PM informou que foram achadas cápsulas de calibre 7.62, 5.56 e .40. Em nota, a Prossegur, empresa dona do carro-forte, informou que nenhum dos colaboradores que estavam no carro-forte ficou ferido e que todo dinheiro que era transportado foi preservado. A empresa afirmou que está à disposição das autoridades policiais para ajudar com as investigações.

Por:Redação Integrada

