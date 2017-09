Bandidos explodiram caixa eletrônico em Cumaru do Norte

Segundo a Polícia, os bandidos chegaram armados ao local e com auxílio de explosivos arrombaram o caixa.

Um caixa eletrônico de uma agência do banco Bradesco foi arrombado na madrugada desta quinta-feira (14), em Cumaru do Norte, no sudeste do Estado. Segundo as primeiras informações da Polícia, os bandidos chegaram armados ao local e com auxílio de explosivos arrombaram o caixa.

A explosão foi tão forte que, além de de abrir o caixa, teria destruído as câmeras do circuito interno de segurança. O banco faz um levantamento para saber qual a quantia roubada.

A delegacia do município investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

