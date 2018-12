Bandidos fazem buraco na parede e furtam banco em Novo Repartimento, sudeste do Pará

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (9). Eles abriram o cofre com um maçarico e fugiram levando dinheiro.

Bandidos entraram no banco por meio de um buraco que eles fizeram na parede. — Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Bandidos arrombaram uma agência bancária em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, por volta das 3h da madrugada deste domingo (9). A Polícia Militar (PM) foi ao local assim o alarme foi acionado, mas os criminosos já haviam fugido com o dinheiro roubado.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, os bandidos acessaram o banco pela parte de trás, onde tem uma área de mata, pularam o muro e fizeram um buraco na parede.

No interior do banco, eles usaram um maçarico para poder fazer um buraco no cofre. A quantia roubada ainda não foi divulgada. Ninguém foi preso.

Com um maçarico, criminosos arrombaram o cofre da agência bancária.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...