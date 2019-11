Bandidos fazem cinco pessoas reféns e roubam supermercado em Paragominas, no Pará

(Foto:Reprodução) – A ação foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

Bandidos invadiram e roubaram um supermercado, na segunda-feira (25), no bairro Morada do Sol, em Paragominas, sudeste do Pará. A ação foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as imagens, dois homens chegaram de bicicletas. Um deles, que estava armado, entrou no estabelecimento, rendeu quatro funcionários e um cliente. O outro foi ao caixa e roubou parte do dinheiro. O supermercado não informou a quantia que foi levada.

A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não chegou aos suspeitos. Ela orienta que quem tiver informações para chegar aos suspeitos deve ligar para o Dique Denúncia, 181, a identidade é mantida em sigilo.

