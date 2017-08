Bandidos fazem família refém durante assalto e levam cerca de R$ 13 mil em Santarém

As vítimas foram ameaçadas, amarradas em um dos quartos e obrigadas a deitar ao chão. Após quase meia hora, os criminosos fugiram do local levando cerca de R$ 13 mil, além de objetos e joias. Ninguém se feriu. A suspeita é de que alguém tenha passado informações aos bandidos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Uma família foi feita refém durante um assalto na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará. Segundo informações repassadas ao G1, dois criminosos armados com revólver pularam o muro, invadiram a casa de um comerciante por volta de 7h20, renderam ele, a esposa e os dois filhos.

