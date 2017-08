Bandidos invadem agência do Banco do Brasil em Santarém e levam dinheiro

Ação aconteceu na madrugada deste domingo (6) na agência da Avenida Cuiabá. Criminosos fizeram um buraco no prédio. Até o momento, não foi divulgada a quantia levada.

Agência fica localizada no cruzamento das Avenidas Rui Barbosa e Cuiabá (Foto: Anne Lopes/TV Tapajós)

Uma quadrilha invadiu e roubou a Agência do Banco do Brasil, localizada no cruzamento das Avenidas Cuiabá e Rui Barbosa, no bairro Laguinho, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (6). Ainda não foi contabilizada a quantia levada pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a quadrilha teve acesso ao interior da agência por um buraco feito atrás do prédio. Eles contaram as fiações elétricas do local na tentativa de desligar o sistema de monitoramento de segurança, mas o alarme chegou a disparar.

Ainda de acordo com a PM, os bandidos tentaram arrombar dois caixas eletrônicos, mas apenas um foi aberto. O outro caixa será aberto por especialistas para que a polícia faça a averiguação se ele sofreu danos ou se alguma coisa foi levada.

O gerente da agência foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil para registra o Boletim de Ocorrência (B.O). As investigações vão continuar para apurar o caso, inclusive o suposto acidente que também aconteceu na madrugada deste domingo no cruzamento onde a agência está localizada. Um carro bateu em um poste e deixou o trecho sem o fornecimento de energia elétrica.

Conforme a Polícia Civil, possivelmente há uma quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos agindo em Santarém. No dia 4 de agosto, o caixa eletrônico que fica no Cristo Rei – Centro de Artesanato foi arrombado e os criminosos levaram cerca de R$ 200 mil. Eles usaram maçaricos na ação e destruíram a central de monitoramento de segurança do local.

O G1 entrou em contato com o Banco do Brasil e aguarda resposta. Em nota, a concessionária de energia elétrica informou que uma equipe foi enviada até o local para verificar a situação e tomar as devidas providências.

Em agosto de 2013, uma quadrilha invadiu a mesma agência. Os criminosos tiveram acesso ao interior dela por um buraco feito na parte de trás do prédio. O arrombamento foi percebido após o gerente suspeitar de uma falha no sistema de segurança. Os equipamentos de segurança também foram desligados e levados pela quadrilha.

