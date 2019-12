Bandidos invadem casa de deputada e fazem parlamentar e marido reféns em Cuiabá

Um dos suspeitos, identificado como Wesley Silva, de 24 anos, foi preso poucas horas após a ação criminosa na região do Trevo do Lagarto, na BR-364/163, em Várzea Grande, poucas horas depois.(FotoReprodução Internet)

Dois armados invadiram a casa da deputada estadual Janaina Riva (MDB) e renderam a parlamentar e seu marido Diógenes Fagundes, que é filho do senador Wellington Fagundes (PL), na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. De acordo com informações da Polícia, o assalto foi registrado por volta de uma hora da madrugada. Dinheiro e aparelhos celulares foram roubados durante o roubo e cárcere.

Os bandidos chegaram a invadir o quarto do casal, de acordo com a narrativa do Boletim de Ocorrências. Os bandidos invadiram o quarto onde a parlamentar estava dormindo. A ação criminosa durou cerca de dez minutos. Os criminosos teriam empregado um “controle universal” do portão e conseguiram entrar na residência.

Um dos suspeitos, identificado como Wesley Silva, de 24 anos, foi preso poucas horas após a ação criminosa na região do Trevo do Lagarto, na BR-364/163, em Várzea Grande, poucas horas depois.

A localização do criminoso foi possível depois que os policiais conseguiram realizar o rastreamento da tornozeleira eletrônica.

Fonte: Olhar Direto

