Bandidos invadem e roubam escola estadual em Santarém.

A escola conta com câmeras do circuito interno, que poderiam ajudar a identificar os assaltantes, mas algumas já foram roubadas e outras estão queimadas. A instituição não tem vigias aos domingos. Por ORM “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

De acordo com o diretor da escola, Jardisson Rocha, os criminosos arrombaram o auditório, de onde levaram a TV; chegaram a tentar entrar na lanchonete, pois a porta de ferro estava parcialmente levantada. A cozinha, segundo Rocha, foi o local onde eles conseguiram acesso com menos dificuldades, pois deixaram tudo revirado.

You May Also Like