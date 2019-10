Bandidos invadem fazendas em Mato Grosso em busca de agrotóxicos

(Foto:Reprodução) – Número de roubos em propriedades rurais cresceu na comparação com o ano passado.

Bandidos invadem fazendas em Mato Grosso atrás de agrotóxicos

Agricultores de Mato Grosso estão sofrendo com a falta de segurança nas propriedades. Os roubos aumentaram neste ano e o principal alvo dos bandidos são os insumos usados nas lavouras de soja.

De janeiro a setembro, a Secretaria de Segurança do estado registrou 243 roubos em propriedades rurais. No mesmo período do ano passado foram 226.

Segundo a polícia, o jeito de agir dos bandidos é quase sempre o mesmo: eles chegam em bando, fortemente armados, rendem os funcionários, fazem ameaças e vão direto aos galpões onde estão os agrotóxicos.

Em uma das fazendas que foi alvo dos criminosos, o prejuízo foi estimado em quase R$ 1 milhão.

Por Globo Rural

27/10/2019 08h51

