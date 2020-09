Bandidos invadem hospital de campanha e levam pertences de funcionários em Altamira, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo boletim da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), há 19 pacientes internados no hospital de campanha de Altamira nesta quinta. Vinte óbitos foram registrados no hospital e 72 pacientes já tiveram alta, até então.

A direção da unidade lamentou o ocorrido e disse que está em contato com as autoridades competentes. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo testemunhas, os criminosos levaram aparelhos celulares, dinheiro e joias de funcionários do hospital, que atende exclusivamente pacientes com a Covid-19.

Bandidos invadiram o hospital de campanha de Altamira, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu durante a madrugada desta quinta (3).

