Bandidos que furtaram R$ 3 milhões do genro do governador Jatene usaram rádio da polícia

Os bandidos que roubaram o condomínio Mirai Office, na noite do último sábado (7), em Belém, usaram rádios com frequência da polícia para monitorar os passos dos homens da lei enquanto agiam por cerca de seis horas, segundo uma pessoa ligada à administração do prédio que não quis se identificar.



(Foto: Via WhatsApp)

Em áudio enviado ao DOL, ele sintetiza o que apurou, até então, e afirma que pela falta de conhecimento deve ser uma quadrilha vinda de fora. Ouça na íntegra:



Porta ficou destruída com a ação dos bandidos(Foto: Via/WhatsApp)

POLÍCIA

O DOL entrou em contato com a Polícia Civil, que investiga o caso e fomos informados que a equipe da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DPFR), coordenada pelo delegado Ricardo Rosário está investigando e tentando levantar mais informações. As informações não foram confirmadas.

