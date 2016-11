Bandidos quebram parede de banco em MT, levam armas e sacos com moedas

O crime foi registrado na agência do Banco do Brasil, localizada no centro do município de Pontes e Lacerda (região Oeste), esta madrugada. Segundo informações policiais, foram levados seis revólveres dos seguranças e também alguns sacos com moedas – cada um destes sacos pesa aproximadamente 20 quilos.

As armas e o dinheiro estavam guardados em um cofre, que foi arrombado com o uso de um maçarico. Os valores contidos nestes sacos não foram revelados. Os criminosos tiveram acesso ao prédio por um terreno baldio aos fundos da unidade. Em seguida, quebraram uma parede para entrar no imóvel.

A polícia ainda não tem qualquer informação sobre quantas pessoas participaram desta ação criminosa, já que os suspeitos danificaram o sistema de câmeras de segurança.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso passa a ser investigado.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

