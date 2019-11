Bandidos são mortos atropelados ao tentarem praticar assalto na rodovia Transamazônica

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta quinta-feira, 14 de novembro, três homens encapuzados foram encontrados mortos no km 209 da rodovia Transamazônica (BR-230) entre as cidades de Uruará e Placas, sudoeste do Pará.

Após ser informada do fato a equipe de plantão da Polícia Civil (EPC Ivan, IPC Eládio Cruz, IPC Sérgio, DPC Gabriel) passaram a atuar na apuração dos fatos. A equipe policial esteve local fazendo levantamento de informações e procederam com a remoção dos corpos que foram encaminhados para o necrotério do Hospital Municipal de Uruará.

Os indivíduos usavam camisas amarradas na cabeça para cobrir o rosto, estavam em uma moto pop na cor preta ano 2018 e armados com um revólver calibre 32.

Foto:Reprodução

Segundo a polícia, os indivíduos ainda não foram identificados, mas entre eles está um elemento perigoso conhecido pelo vulgo Neném que era assaltante e havia saído do presídio de Altamira recentemente.

A motocicleta pop foi recolhida para o pátio da delegacia de polícia em Uruará, já o revólver não foi encontrado no local e segundo a polícia a arma foi furtada por pessoa desconhecida.



Arma

Ainda segundo a polícia, os indivíduos possivelmente tentaram assaltar algum veículo grande na madrugada desta quinta-feira (14) e acabaram sendo atropelados.

Por:Gazeta Uruará

