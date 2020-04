Bandidos sequestram gerente, roubam banco e queimam carro da vítima

Após fuga no carro, os bandidos puseram fogo no automóvel (FOto> | Via WhatsApp)

No início da manhã desta segunda-feira (13), dois assaltantes invadiram a casa do gerente da agência do Banpará da Vila de Alter do Chão, em Santarém, região oeste paraense. Com posse de armas de fogo, os homens levaram o refém para a agência obrigando o servidor a abrir o cofre.

Uma quantia em dinheiro foi levada pelos assaltantes. Ainda não se sabe o valor.

Segundo apuração feita pela reportagem, a ação terminou com o gerente abandonado em uma estrada próxima a Alter do Chão. A fuga ocorreu no veiculo da vítima, que foi amarrado na estrada. O automóvel foi incendiado em um rio próximo a uma ribanceira.

O gerente conseguiu se desamarrar. Ainda na madrugada, pessoas que passaram pelo local em um carro prestaram socorro a vitima.

Até o momento a dupla não foi identificada.

Por:DOL segunda-feira, 13/04/2020, 11:06

