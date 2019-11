Bandidos tentam roubar loja quebrando parede de museu a marretadas em Vigia

(Foto:Reprodução) – Quadrilha foi presa na madrugada desta segunda-feira em Vigia de Nazaré

Cinco criminosos foram presos em flagrante ao tentarem roubar um loja de departamentos em Vigia de Nazaré, na madrugada desta segunda-feira (11). A quadrilha foi presa enquanto estava dentro do museu do município, pois o plano era usar marretas para quebrar a parede e entrar na loja, anexa ao estabelecimento, com objetivo de roubar o cofre.

Segundo o delegado Yuri ViIlanova, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFV), a quadrilha já vinha sendo monitorada. Eles foram presos após recebimento de informações de que integrantes de uma associação criminosa iriam arrombar o cofre de uma loja de departamentos ou o cofre de um banco no município.

Dois bandidos estavam dentro do Museu, usando maretas para quebrar a parede e chegar à loja. Um casal estava na frente, fazendo a vigilância para avisar se a polícia chegasse, enquanto o outro membro do bando estava no carro. Com essa informação, a equipe da DRFR comandada pelo delegado Ricardo Rosário seguiu até o município para averiguar a denúncia e impediriam que eles realizassem o roubo.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...