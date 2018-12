Bando assalta aeronave de empresa da valores em Tucuruí

Os bandidos teriam atirado no momento do pouso do avião (Reprodução)

Avião transportava dinheiro para abastecer os bancos da cidade. Piloto teria sido baleado.

Uma aeronave da empresa de valores Prosegur foi assaltada na manhã desta segunda-feira (3) no aeroporto de Tucuruí, sudeste do Pará. A ação teria acontecido no momento do pouso do avião. A aeronave transportava dinheiro para abastecer os bancos da cidade.

Segundo informações de populares, o bando teria chegado atirando. Ainda de acordo com testemunhas, os criminosos teriam levado todo o dinheiro e o piloto teria sido baleado – a informação ainda não foi confirmada pela polícia.

Fonte:A Redação Integrada de O Liberal

