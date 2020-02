Bando disfarçado de PMs rende funcionários e rouba agência do Banpará

(Foto:Reprodução Google) – Assaltantes disfarçados de policiais militares roubaram uma agência do Banpará, por volta das 14h desta quinta-feira (27), na cidade de Anajás, no Marajó. Segundo testemunhas, clientes e funcionários foram trancados em um banheiro durante a ação criminosa.

De acordo com testemunhas, o bando de assaltantes entrou na agência com fardas da PM e depois anunciou o assalto. Eles roubaram valores do banco (a quantia não foi divulgada) e deixaram os ocupantes do banco trancados no banheiro.

A polícia foi acionado ainda durante o assalto, mas os criminosos conseguiram fugir com o dinheiro.

Não houve feridos na ação criminosa, de acordo com os moradores de Anajás.

O DOL entrou em contato com o Banpará e solicitou mais informações sobre o caso.

