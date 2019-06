Bando explode carro-forte durante assalto na BR-222, entre Rondon do Pará e Abel Figueiredo

Carro de valores foi aberto com explosivos, em plena BR-222 (Via redes sociais)

Polícia ainda não confirma se há feridos e nem o valor roubado pelos bandidos: ação foi esta tarde

Um carro forte que transportava valores em dinheiro foi assaltado em uma ação criminosa com explosivos na tarde desta segunda-feira (03), na rodovia BR-222, trecho entre os município de Rondon do Pará e Abel Figueiredo.

O veículo, da empresa Prossegur, foi totalmente inutilizado pela explosão. Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Abel Figueiredo, o caso foi pouco depois do meio-dia, em um trecho isolado da estrada.

Ação ocorreu na estrada que liga Abel Figueiredo e Rondon do Pará Ação ocorreu pouco depois do meio-dia, entre Abel Figueiredo e Rondon do Pará (via redes sociais)

Policiais de Rondon do Pará seguiram para apurar a situação, mas ainda há poucas informações sobre o caso, por causa da dificuldade de deslocamento e de comunicação via celular.

Veículo foi completamente destruído Veículo de transporte de valores foi completamente destruído (via redes sociais)

Ainda não há confirmação de feridos, e nem o valor roubado pelo bando. Acompanhe mais informações em instantes.

Carro-forte atacado: ainda não se sabe se há vítimas (via redes sociais)

Por:Caio Oliveira

