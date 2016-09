Bando explode e leva dinheiro de empresa em Marabá.

Quadrilha utilizou dinamites para explodir os cofres. Quantia levada ainda não foi divulgada

Um grupo armado de cerca de 20 homens explodiu cofres e fugiu levando dinheiro de uma empresa de valores do bairro de Nova Horizonte, em Marabá, sudeste paraense, na madrugada desta segunda-feira (5). A quantia levada ainda não foi divulgada.

Segundo as primeiras informações, a quadrilha chegou por volta de 1h da manhã na empresa, explodiu os cofres com ajuda de dinamites, e seguiu pela rodovia Transamazônia. Um carro forte e outros veículos que estavam na frente também foram atingidos na explosão.

Houve trocas de tiros entre a polícia local e os bandidos. Na fuga, o bando também ateou fogo em caminhões na ponte sobre o rio Itacaiúnas. Ainda não há informações sobre feridos. As Polícias Civil e Militar de Marabá continuam procurando o bando.



