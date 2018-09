Banhistas aproveitam praias do Rio Jamanxim neste verão de 2018

Com a temperatura nas alturas, o último domingo (01) foi de praia lotada em Novo Progresso. A maioria dos banhistas aproveitaram a areia e o rio antes de voltar para suas casas.

Nesse clima [verão] o Rio Jamanxim está um convite ao mergulho, com águas baixa há praia em diversos pontos para serem usadas para lazer.

As duas mais cogitadas do verão 2018 são ; da Liberdade e de Santa Julia, ambas no rio jamanxim.



Prainha do Jamanxim ou Praia da Liberdade o paraíso natural de Novo Progresso

Muitos progressenses estiveram na prainha neste ultimo domingo (01) para contemplar um dos mais belos cartões postais da cidade, as praias do Rio Jamanxim, uma das mais concorridas no município de Novo Progresso, localizada a apenas 3,5 km do centro da cidade.

Em toda época do ano, a baixa do Rio Jamanxim proporciona aos moradores da região um paraíso natural. A praia, localizada a cerca de 3,5 km da sede do município, se tornou refúgio para quem quer aproveitar as belezas da natureza e se refrescar nas águas calmas e despoluida do Rio Jamanxim.

Outra opção de lazer bastante utilizada por nativos e turistas que visitam a praia são os passeios de barco.

Em diversas pontos do rio e das praias é possível observar pessoas nos passeios de barco pelo Jamanxim. Para os que gostam de apreciar a paisagem, sem pressa, uma dica é fazer o passeio no fim da tarde quando o pôr do sol deixa a paisagem ainda mais encantadora.

Poluição

A necessidade de preservar o meio ambiente: fica a dica para os banhista; não adentrarem com veículos e/ou motos na praia, não jogar lixo, latas,garrafas pet, sacolas, vidros entre outros, usar recolher e levar para suas casas , com esta atitude você esta colaborando com preservação do ambiente para servir a todos.

