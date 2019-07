Banhistas carregam em moto cobra de quase 4 metros em praia paraense

(Foto: Reprodução)-Uma cobra medindo cerca de 3,5 metros foi encontra na manhã de hoje (23), na praia dos Górgons, em Mocajuba, nordeste paraense.

Um banhista estava na água quando sentiu algo tocando suas pernas. Ao mergulhar, deu de cara com uma cobra e saiu correndo para a areia.

Um vídeo mostra o momento em que banhistas retiraram o animal vivo da água e a transportam para outro local em duas motos.

O animal foi levado para uma área de mata afastada do centro da cidade, onde foi morto pela população, que temia que a cobra atacasse uma pessoa no futuro. A Diretoria de Meio Ambiente do município tomou conhecimento do caso, mas a cobra já havia sido sacrificada.

Matar uma animal silvestre é crime ambiental e inafiançável.

Fonte: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...