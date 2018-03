Banpará abre inscrições para concurso com salários de até R$ 5,7 mil

(Foto: Reprodução) – Iniciaram nesta quinta-feira (15) as inscrições para o concurso público do Banco do Estado do Pará (Banpará), que oferta 126 vagas para os níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.192,88 e R$ 5.770,90. Os aprovados ainda terão participação nos lucros e resultados do Banpará, possibilidade de adesão ao plano de saúde e ao plano de Previdência Complementar, além de auxílio refeição/alimentação e auxílio cesta/alimentação, auxílio creche e possibilidade de adesão ao Plano de Cargos, Carreira e Salários do Banco.

Para nível superior são ofertadas 9 vagas: assistente social, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, médico do trabalho e técnico em informática (3 vagas). Para técnico bancários (nível médio) serão preenchidas 117 vagas.

*Confira o edital completo no Diário Oficial, a partir da página 11

As inscrições seguem até o dia 16 de abril, e podem ser feitas exclusivamente pelo site da Fadesp, organizadora do certame, e custam R$ 50 para os cargos de nívem médio e R$ 90 para cargos de nível superior.

Todos os candidatos deverão realizar uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, prevista para o dia 6 de maio. Os candidatos aos cargos de nível superior deverão ainda realizar uma prova de títulos, prevista para o período entre 22 de maio a 1°de junho.

O resultado final do concurso para os cargos de nível médio está previsto para 1° de junho. Já para os cargos de nível superior, a previsão é que o resultado seja divulgado no dia 19 de junho, com homologação no dia 25 do mesmo mês.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...