O não comparecimento do candidato, no prazo estabelecido, será considerado como desistência.

O Banco do Estado do Pará (Banpará) convoca candidatos aprovados em Concurso Público para comparecerem, no prazo de 48 horas, a fim de tratarem de assunto referente à contratação para cargos de técnico bancário (Nível Médio) e de técnico (Nível Superior).

