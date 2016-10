Banpará convoca técnicos bancários aprovados

O Banco do Estado do Pará (Banpará) publicou, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (18) o edital de convocação de seu Concurso Público – edital 001/2015.

Os convocados devem comparecer ao Banpará, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da divulgação, para tratar de assunto referente à contratação para o cargo de técnico bancário.

Os municípios de lotação são: Acará, Água Azul do Norte, Belém, Curuá, Primavera e Salvaterra. O não comparecimento do candidato, no prazo estabelecido, será considerado como desistência.

DOL

