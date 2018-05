Banpará divulga gabarito de concurso na segunda-feira, pela Fadesp

O gabarito preliminar das provas do concurso do Banco do Estado do Pará (Banpará) sai até as 17 horas desta segunda, 7 de maio. São 94 mil candidatos na disputa por 119 vagas.(Foto Divulgação)

O Banco do Estado do Pará (Banpará) realizou no domingo (6) as provas objetivas do grande concurso público que registrou 94 mil candidatos na disputa por 119 vagas de níveis médio e superior. Os aprovados serão convocados dentro do prazo de validade do concurso, que será de dois anos a partir da homologação do resultado, prazo que pode ser prorrogado ainda uma vez, pelo mesmo período.

Banpará publica gabarito de concurso na segunda-feira, pela FadespAs provas objetivas realizadas tiveram questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Matemática, Atendimento e Noções de Ética, Conhecimentos Bancários e Conhecimentos Gerais. Para obtenção da aprovação será exigida nota mínima geral de 55 pontos e pontuação mínima específica por grupo de questões. Veja mais no edital de abertura do certame.

Gabaritos

Pelo Portal da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) – www.portalfadesp.org.br – a divulgação do gabarito preliminar das provas acontece até as 17 horas do dia 7 de maio. O prazo de recursos contra a etapa será de dois dias úteis, considerando o período entre as 8h do dia seguinte ao da publicação e as 17h do segundo dia.

Haverá ainda prova de títulos para os cargos de nível superior, com envio da documentação entre os dias 28 de maio e 1º de junho para o endereço da Fadesp, à Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP:66075-110, por carta registrada ou Sedex. Serão pontuados experiência profissional, pós-graduação, mestrado e doutorado. A etapa vale 5 pontos na nota final.

Concorrência

São 94.256 inscritos na disputa por 119 vagas. Para Técnico Bancário há 91.329 inscritos, sendo 27.750 para o Polo I, 9.425 para o Polo II, 21.046 para o Polo III, 20.296 para o Polo IV e 12.812 para o Polo V. Para Assistente Social são 643 candidatos, para Contador são 362, para Engenheiro Civil são 482, para Engenheiro Eletricista são 192, para Engenheiro Mecânico são 158, para Médico do Trabalho são 29 e para Técnico em Informática são 439 para Desenvolvimento de Sistema e Acompanhamento de Projetos, 454 para a área de Suporte e 168 para Banco de Dados. Os salários das funções vão de R$3.774,95 a R$5.770,90, por jornadas de 20, 30 ou 40 horas de trabalho na semana.

Os aprovados poderão optar pela lotação entre os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Mosqueiro, Benevides, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acara, Afuá, Água Azul do Norte, Alenquer, Almeirim, Altamira, Anajás, Anapú, Augusto Correa, Aurora do Pará, Baião, Barcarena, Belterra – Prospecção, Bom Jesus do Tocantins, Bonito, Braganca, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Breves, Bujaru, Cachoeira do Arari, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitao Poco, Castanhal, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Cumaru do Norte, Curionópolis, Curralinho, Curuá, Curuçá, De Moz – Prospecção, Dom Eliseu, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Goianésia do Para, Igarapé Açu, Igarape – Miri, Ipixuna do Para, Itaituba, Itupiranga, Jacundá, Juruti, Limoeiro do Ajuru, Marabá, Maracanã, Marapanim, Medicilândia, Melgaço, Moju, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Muaná, Novo Progresso, Óbidos, Oeiras do Pará, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Parauapebas, Pau D’arco – Prospecção, Ponta de Pedras, Primavera – Prospecção, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Salinópolis, Salvaterra, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, Santo Antonio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Sapucaia, Senador José Porfírio, Soure, Tailândia, Terra Santa, Tome Açu, Tracuateua, Trairão, Tucumã, Tucuruí, Vigia, Viseu, Vitória do Xingú e Xinguara.

