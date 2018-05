Banpará divulga resultado de prova objetiva

Banco do Estado do Pará (Banpará) divulgou nesta quarta-feira (23) o resultado da prova objetiva para cargos de assistente social, contador, engenheiro (civil, eletricista e mecânico), médico do trabalho e técnico em informática, do Concurso Público nº 001/2018. O resultado está disponível online, no site do Banpará e no site da Fadesp.

Os candidatos aptos estão convocados à prova de títulos e deverão, até o dia 05/06, imprimir, preencher e assinar o formulário disponível no site da Fadesp e enviá-lo juntamente com os documentos comprobatórios à Comissão Executora do concurso.

O prazo para recorrer do resultado desta etapa é de dois dias.

