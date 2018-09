Bar é completamente destruído por incêndio no bairro industrial em Novo Progresso

O local onde funcionava um bar [São Jorge] o mais antigo do setor , na Avenida Otavio Onetta com Rua Industrial , no bairro industrial , foi destruído por um incêndio registrado pouco antes das 03h00 da madrugada desta sexta-feira, 28.

Vizinhos sentiram forte cheiro de fumaça e ao verificar o que estava acontecendo perceberam o incêndio no interior do bar.

A vizinhança tentou apagar o fogo, porta foi arrombada e uma pessoa que estava dormindo foi socorrida pela vizinhança.

A proprietário do bar estava viajando para tratamento de saúde, outra pessoa estava cuidando do estabelecimento.A estrutura de aproximadamente 300m² ficou totalmente destruída pelo fogo. Ainda segundo o proprietário, no interior do estabelecimento haviam quatro freezers, duas geladeiras, uma televisão, oito mesas e cadeias, entre outros bens.

As causas do incêndio não foi divulgada , uma perícia devera ser feita para revelar o que causou o incêndio.

Por: Jornal Folha do Progresso

