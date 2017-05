Barbalho em lista de propina

Relacionados receberam para apoiar privatizações em infraestrutura.

Delatores da Odebrecht detalharam o pagamento de R$ 12,7 milhões para políticos defenderem privatizações e parcerias público-privadas (PPPs) na área de infraestrutura. As informações, publicadas no Blog Poder360, do jornalista Fernando Rodrigues, estão em uma planilha entregue pelo delator Benedicto Barbosa da Silva Júnior, o BJ, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, na qual ele relaciona os pagamentos de caixa 2 dos quais teve conhecimento. No topo desta lista, como segundo maior beneficiado, surge o nome do senador Jader Barbalho (PMDB-PA) com R$ 1 milhão em supostos repasses via caixa 2. Ele é citado como “defensor de concessões e privatizações”.

A relação traz inclusive políticos do PT, legenda que se posicionou historicamente contra a concessão de serviços públicos para a iniciativa privada. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), lidera a lista. Só o tucano teria recebido R$ 9,6 milhões nas eleições de 2010 e 2014. Segundo BJ, Geraldo Alckmin era visto como potencial candidato a presidente. “Alckmin é uma pessoa que nós, como empresa, considerávamos como 1 dos grandes postulantes a liderar o partido e liderar o país como presidente”, afirmou Benedicto Júnior, ex-diretor da Odebrecht Infraestrutura.

Também está na relação de BJ o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), com pagamentos que somam R$ 250 mil. Em alguns casos, a planilha de BJ chega a mencionar a obra que a empreiteira queria tirar do papel. Em Brasília, a Odebrecht teria feito pagamentos de caixa 2 a José Roberto Arruda (hoje no PR, à época no DEM) para que ele apoiasse a construção do Centro Administrativo. Trata-se de uma sede construída para o governo local, mas que nunca foi plenamente utilizada.

